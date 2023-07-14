Театр абсурда

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Мигрантов нет. Есть интервенты

Мигрантов нет. Есть интервенты

У нас всё носятся с английскими, французскими, американскими интервентами столетней давности. Лучше бы на современных обратили внимание - на интервентов из Средней Азии.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
вы  не совсем правы, резали  отцы  этих мигрантов, а  детки  эти кричали от удовольствия.
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13 час.
а
анатолий
А вот и голос либераста
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11 час.
вд
валерий двойнишников
Анатолий, &quot;Александр&quot; - это тварь заморская! Учтите это!!
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4 час.

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