У нас всё носятся с английскими, французскими, американскими интервентами столетней давности. Лучше бы на современных обратили внимание - на интервентов из Средней Азии.
Мигрантов нет. Есть интервенты
Комментарии
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Владимир Алтайцев
вы не совсем правы, резали отцы этих мигрантов, а детки эти кричали от удовольствия.
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13 час.
а
анатолий
А вот и голос либераста
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11 час.
вд
валерий двойнишников
Анатолий, "Александр" - это тварь заморская! Учтите это!!
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4 час.
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