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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Кими Антонелли: «Чувствовал груз ответственности. Но с тех пор, как я одержал первую победу, это чувство ушло»

Пилот « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что столкнулся с психологическим давлением из-за того, что после перехода в «Формулу-1» сразу оказался в составе топ-команды.

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