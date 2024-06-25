Молодежь Дагестана помогает в восстановлении священных мест после теракта

Активисты Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» совместно с представителями партии «Единая Россия» и волонтерами активно помогают в устранении последствий терактов в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы и храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.
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