Молодежь Дагестана помогает в восстановлении священных мест после теракта

Активисты Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» совместно с представителями партии «Единая Россия» и волонтерами активно помогают в устранении последствий терактов в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы и храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.