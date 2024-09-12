Зеленский представил главе Госдепа США список целей для ракетных ударов вглубь территории России

В ходе встречи в Киеве глава киевского режима Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен не приняли никаких решений, касающихся разрешения ВСУ применять американские дальнобойные вооружения для атак вглубь территории России.
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