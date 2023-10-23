Боррель призвал "не забывать про Украину" на фоне кризиса в Израиле

Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю перед встречей министров иностранных дел сообщества в Люксембурге представители СМИ впервые с февраля 2022 года не задали ни одного вопроса об Украине.
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