Док Риверс – о противостоянии с «Бруклином»: «Мне нравятся такие вещи, это хорошо для лиги»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс поделился своим мнением о ставшем принципиальным соперничестве с «Бруклином».

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