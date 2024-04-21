10 фактов о фильме «Чужие»

Теперь вы узнаете, как в 1986 году перед съемками дрессировали непоседливых пришельцев. фото: кадр из фильма1 Наверняка вам чудится, будто «Чужих» смотрели поголовно все по миллиону раз, что это главный мегахит всех времен и народов.
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