10 фактов о фильме «Чужие»

Теперь вы узнаете, как в 1986 году перед съемками дрессировали непоседливых пришельцев. фото: кадр из фильма1 Наверняка вам чудится, будто «Чужих» смотрели поголовно все по миллиону раз, что это главный мегахит всех времен и народов.