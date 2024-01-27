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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Германии раскрыли план США против Путина

В Германии раскрыли план США против Путина

БЕРЛИН, 27 января, ФедералПресс. На Западе слышны призывы готовиться к войне с Россией. Это делается для того, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте перед президентскими выборами в США, написал в соцсетях немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

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