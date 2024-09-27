5 октября  группа «Танцы Минус» выступит в клубе  «Космонавт»

5 октября состоится большой осенний концерт группы «Танцы Минус» в клубе «Космонавт»! © Пресс-служба клуба "Космонавт" Поклонники любят «Танцы Минус» прежде всего именно за творчество: за любимые песни, которые навсегда отпечатались в памяти нескольких поколений, за харизму, какой нет ни у их последователей, ни у подражателей.