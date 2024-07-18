Шольц призвал мировые державы вернуться к диалогу о контроле над вооружениями

Ведущие державы должны вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями. Об этом 17 июля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, понимает ли он опасения своих сограждан относительно вероятности начала новой холодной войны и гонки вооружений.