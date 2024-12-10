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Зарплата курьеров перед Новым годом достигнет 360 тысяч рублей

В течение ближайших трех недель в Москве ожидается серьезный нехватка курьеров. К новогодним праздникам зарплата работников с водительскими правами может достигнуть 360 000 рублей, а почти 50% работодателей готовы предложить от 200 000 рублей в месяц в декабре Об этом сообщил «Коммерсантъ FM» со ссылкой на сервисы по найму и  курьерские службы.

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