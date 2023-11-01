Алтайский край признали одним из лучших регионов в охране лесов

Также регион занял третье место в защите лесов от пожаров Алтайский край, а также Амурскую область и Марий Эл, признали лучшими регионами России в вопросе охраны лесов, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Рослесинфорга.
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