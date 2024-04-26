Педагогов Карелии приглашают принять участие в педагогическом форуме

Мероприятие будет проводиться в России уже в четвертый раз. Заявку можно подать до 10 июняФото: Дирекция ФКР В октябре этого года в Москве в четвертый раз пройдет Всероссийский форум классных руководителей.
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