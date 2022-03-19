Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: Украина не должна иметь ядерное оружие и угрожать России

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию, не должна иметь ядерное оружие и угрожать России, не должна запрещать людям, живущим на Украине, разговаривать на любом языке.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию, не должна иметь ядерное оружие и угрожать России, не должна запрещать людям, живущим на Украине, разговаривать на любом языке.
Свежие комментарии