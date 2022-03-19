Аргументы недели

97 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбина Колесникова
    Хорошо осветил  👍👍👍👍👍Юрий Подоляка, - ...
  • Peter Reger
    Пешки забыли что в ход к ихним портам могут просто перекрытьПремьер Польши Мо...
  • Александр
    🤭 «Сам дурак» - не ответ. Мы вошли на Украину по другим причинам. И равняться с пиндосами, или отождествляться с ним...Володин предложил...

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: Украина не должна иметь ядерное оружие и угрожать России

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию, не должна иметь ядерное оружие и угрожать России, не должна запрещать людям, живущим на Украине, разговаривать на любом языке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх