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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николич о том, что Акинфеев пропустил тренировку после столкновения с Комличенко: «Игорь получил болезненный удар, но он опытный и крепкий парень. Будет готов к следующей игре» 

Николич о том, что Акинфеев пропустил тренировку после столкновения с Комличенко: «Игорь получил болезненный удар, но он опытный и крепкий парень. Будет готов к следующей игре» 

В игре 1-го тура (0:0) вратарь ЦСКА получил ногой в бок в результате столкновения с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко.

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