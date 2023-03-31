В Челябинске прекратили уголовное дело против предполагаемых автоподставщиков

В Челябинске автомобилисты, попадавшие в странные ДТП с автомобилями, принадлежащими ООО "Общая касса" получили уведомления о прекращении уголовного дела против учредителей компании из-за отсутствия в их действиях состава преступления, сообщает 74.
В Челябинске автомобилисты, попадавшие в странные ДТП с автомобилями, принадлежащими ООО "Общая касса" получили уведомления о прекращении уголовного дела против учредителей компании из-за отсутствия в их действиях состава преступления, сообщает 74.
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