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Рамблер

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Потап объяснил, почему решил написать песню на русском

Потап объяснил, почему решил написать песню на русском

Певец Потап рассказал в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что решил написать новую песню на русском языке для возрождения дуэта с Настей Каменских.

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