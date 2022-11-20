Викторию Лопыреву заметили на мачте-открытия чемпионата мира по футболу

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года прошел на стадионе «Эль-Байт» в Катаре. Это событие не смогла пропустить именитая российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева, которая была послом мундиаля в России четыре года назад.