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Регионы России

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В Москве завершился сезон велогонки «Россия» 2026: названы победители

В Москве завершился сезон велогонки «Россия» 2026: названы победители

По итогам всего сезона лидером среди мужчин стал представитель Ивановской области Дмитрий Беляев, на втором месте — его земляк Сергей Юхатов, третье место занял Евгений Калинин из Костромской области.

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