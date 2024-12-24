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Правительство запретило майнинг в 10 регионах России

Правительство запретило майнинг в 10 регионах России

С 1 января 2025 года и до 15 марта 2031 года в 10 регионах России и на некоторых территориях будет запрещен майнинг криптовалют.

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Комментарии
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Семен Борисов
Зато в Абхазии за счёт нашего бесплатного электричества можно заниматься майнингом круглосуточно и не глядя на счётчик!Всё бесплатно!Праздник за счёт послушных налогоплательщиков(простых граждан)России!!!Там коммунизм-всё для народа!!!
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