Российские ученые еще на шаг приблизились к созданию квантового компьютера

Статья ученых опубликована в Physical Review Journals. В одномерных проводниках, таких как квантовые провода, взаимодействие электронов проявляется совершенно иным образом, чем в более привычных трехмерных и двумерных системах.
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