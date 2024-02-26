Китай строит крупный медный рудник Zijin Mining Group, китайская горно-рудная компания, объявила о начале второго этапа расширения медного месторождения Джулонг в Тибете.
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Китай строит крупный медный рудник Zijin Mining Group, китайская горно-рудная компания, объявила о начале второго этапа расширения медного месторождения Джулонг в Тибете.