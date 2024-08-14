Похоже, Дима Губерниев совсем попутал берега. Сначала он просто восхвалял Олимпиаду и называл всех несогласных с его мнением "оголтело-квасными", а теперь скатился до открытых и грязных оскорблений.
Это уже за гранью: Губерниев назвал недовольных ОИ гов*ом. Люди собрались обращаться к Бастрыкину
Комментарии
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т
татьяна
Губерниев, уезжай в Европу. В России будет лучше от этого
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18 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Тем не менее, народная критика практически никак не повлияла на его деятельность в соцсетях. Он как писал хвалебные посты про Париж, так и пишет. А попутно ещё и оскорбляет своих же читателей.Губерниев это еще та падаль,кто его держит на ТВ каналах?Такие же гады как и он ,стыд и срам,что власть это все глотает,вопрос?Почему?
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15 час.
Е Ва
если он оскорбляет своих читателей, они его зачем читают? зачем вообще читать идиотов малограмотных?
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11 час.
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