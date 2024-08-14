Это уже за гранью: Губерниев назвал недовольных ОИ гов*ом. Люди собрались обращаться к Бастрыкину

ЕА

Евгений Алексеенко

Тем не менее, народная критика практически никак не повлияла на его деятельность в соцсетях. Он как писал хвалебные посты про Париж, так и пишет. А попутно ещё и оскорбляет своих же читателей.Губерниев это еще та падаль,кто его держит на ТВ каналах?Такие же гады как и он ,стыд и срам,что власть это все глотает,вопрос?Почему?