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Синнер – фаворит US Open у букмекеров. Алькарас – 2-й, Джокович – 3-й, Медведев – 8-й, Рублев – 15-й

Букмекеры обновили котировки на итоги US Open. Янник Синнер котируется фаворитом турнира у букмекеров.

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