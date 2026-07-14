JCB и Circle запускают пилотный проект по использованию USDC для розничных и бизнес-платежей

JCB заключила партнерское соглашение с Circle для теста USDC для внутренних казначейских переводов и платежей торговым предприятиям в Японии, расширяя использование стейблкоина на трансграничные корпоративные расчеты и розничные транзакции.
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