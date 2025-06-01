Boston Dynamics рассказала, как человекоподобный робот Atlas «видит» окружа...

Boston Dynamics рассказала, как человекоподобный робот Atlas «видит» окружающий мирБольшое количество задач, которые может выполнять человекоподобный робот на заводе, складе или дома, требует понимания геометрических и семантических свойств окружающих его предметов, таких как формы и контекст объектов взаимодействия.
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