В Мирном открыли "умную" спортивную площадку

В Мирном за 10 млн рублей установили современную спортплощадкуНа новой спортплощадке в Мирном есть зона силовых тренировок с турниками, брусьями и тренажерами для жима, а также пространство для воркаута и игр в футбол, баскетбол и волейбол.
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