Samsung, это что за чудеса? Samsung Galaxy Z Fold8 решает главный недостаток складных смартфонов, а складка не увеличивается даже со временем

Более того, экран может выравниваться в раскрытом состоянииИзвестный инсайдер Ice Universe показал сравнение складок на четырёх складных смартфонах: Samsung Galaxy Z Fold7, нового Galaxy Z Fold8, Oppo Find N6 и Vivo X Fold6.
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