Уехавшая в Израиль Саша Савельева внезапно возвращается в РФ

ЯМ

Янина Митусова

Никто не заметил ее отъезда. Зачем она нам нужна?! Тоже мне звезда- за 600 тыс она будет петь « под фанеру»? Господи, ну почему к нашему берегу всякое г…но прибивается?! Пусть поет себе в Израиле, у нас есть кому петь, столько талантов, как- нибудь переживаем ее отсутствие.