Певица Саша Савельева проживает в Израиле вместе с супругом Кириллом Сафоновым и сыном Леоном. Однако звезда самой первой «Фабрики звезд» неожиданно решила приехать в РФ.
Уехавшая в Израиль Саша Савельева внезапно возвращается в РФ
Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Никто не заметил ее отъезда. Зачем она нам нужна?! Тоже мне звезда- за 600 тыс она будет петь « под фанеру»? Господи, ну почему к нашему берегу всякое г…но прибивается?! Пусть поет себе в Израиле, у нас есть кому петь, столько талантов, как- нибудь переживаем ее отсутствие.
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8 час.
Виталий Рудзит
А кто её знает и слышил? Уродина.
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7 час.
СР
Сергей Руденко
И что? Все должны радоваться? А КТО ЭТО ВООБЩЕ??????
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48 мин.
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