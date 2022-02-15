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ФРГ, Франция, Британия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации

ФРГ, Франция, Британия и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации

БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США обсудили отношения с Россией, призвали Москву реализовать объявленные шаги по деэскалации, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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