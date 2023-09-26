Лицей в Васиенах объявил забастовку

Администрация теоретического лицея им. Димитрия Кантемира в селе Васиены Яловенского района объявил всеобщую забастовку после того, как районные власти решили упразднить 10-е классы и отправить учеников учиться в соседнее село, Русештий Ной.
Администрация теоретического лицея им. Димитрия Кантемира в селе Васиены Яловенского района объявил всеобщую забастовку после того, как районные власти решили упразднить 10-е классы и отправить учеников учиться в соседнее село, Русештий Ной.
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