Алексей Надёжин
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Алексей Надёжин

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Обзор быстрой флешки ORICO UFSD с разъёмами USB A и Type C

Обзор быстрой флешки ORICO UFSD с разъёмами USB A и Type C

Современные USB-накопители фактически представляют собой миниатюрные SSD-диски в корпусе флешки. Их можно использовать и для переноса информации, и для её хранения, и для работы с файлами прямо на флешке.

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