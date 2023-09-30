Страна и люди
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Страна и люди

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Республиканцы проиграли в голосовании по проекту бюджета США

Республиканцы проиграли в голосовании по проекту бюджета США

Палата представителей не смогла продлить финансирование правительства на 30 дней В субботу сенат (контролируется демократами) попытается принять двухпартийный законопроект, чтобы сохранить финансирование правительства до 17 ноября и избежать шатдауна Законопроект спикера палаты представителей конгресса США республиканца Кевина Маккарти о продлении финансирования правительства на 30 дней, до конца октября, провалился: против него проголосовали все демократы в палате представителей, а также 21 однопартиец Маккарти, поддержали инициативу 198 республиканцев, сообщает CNN.

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