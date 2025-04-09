Владимир Вдовиченков купил дворец Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей

Актёр Владимир Вдовиченков приобрёл особняк в Подмосковье у Анастасии Ивлеевой за 120 млн рублей. Этот дом, расположенный в коттеджном посёлке "Старый Свет", ранее достался Ивлеевой при разводе с рэпером Элджеем.