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Царьград

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Владимир Вдовиченков купил дворец Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей

Владимир Вдовиченков купил дворец Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей

Актёр Владимир Вдовиченков приобрёл особняк в Подмосковье у Анастасии Ивлеевой за 120 млн рублей. Этот дом, расположенный в коттеджном посёлке "Старый Свет", ранее достался Ивлеевой при разводе с рэпером Элджеем.

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