Генералы НАТО в Часовом Яре: Угроза под ударом «Искандеров» Ирэн ОрлонскаяВ районе Часова Яра, информация о поражении российской ракетой заглубленного бетонного бункера Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвала волну интереса.
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