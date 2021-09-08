Группа "Мумий Тролль" выступит во Владивостоке 1 декабря

Группа "Мумий Тролль"1 декабря сыграет во Владивостоке большой сольный предновогодний концерт (6+) в КСК "Фетисов Арена".
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