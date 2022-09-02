> Даша Зимбельская:Сегодня в Молдавии снова протест: жители страны недовольны ростом цен на энергоносители В республике снова может подорожать газ для населения, и это может привести к тому, что митинги в республике будут проводиться нон-стоп.
> Даша Зимбельская:Сегодня в Молдавии снова протест: жители страны недовольны ростом цен на энергоносители В республике снова может подорожать газ для населения, и это может привести к тому, что митинги в республике будут проводиться нон-стоп.
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