Царьград

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Сегодня в Молдавии снова протест: жители страны недовольны ростом цен на энергоносители

Сегодня в Молдавии снова протест: жители страны недовольны ростом цен на энергоносители

> Даша Зимбельская:Сегодня в Молдавии снова протест: жители страны недовольны ростом цен на энергоносители В республике снова может подорожать газ для населения, и это может привести к тому, что митинги в республике будут проводиться нон-стоп.

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