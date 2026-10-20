Фото: социальные сети Михаила Дегтярева Глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в стране появится федерация по ски-альпинизму: «Нам предстоит создать одну новую организацию, Всероссийскую федерацию ски‑альпинизма.
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