Фото: социальные сети Михаила Дегтярева Глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в стране появится федерация по ски-альпинизму: «Нам предстоит создать одну новую организацию, Всероссийскую федерацию ски‑альпинизма.