Деревню Лемешево благоустроят в 2024 году

Планы по благоустройству деревни Лемешево обсудили на встрече с жителями. Там решат вопрос с ливневкой, расширят дорогу и построят тротуар, установят видеонаблюдение на детской площадке и памятник героям Великой Отечественной войны.
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