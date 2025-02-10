Президент Литвы попрощался с Россией и Лениным после отключения от БРЭЛЛ

Попрощался с Россией и первым лидером Советского Союза Владимиром Лениным президент Литвы Гитанас 10 февраля во время выхода страны из из электрического кольца БРЭЛЛ, видео политик разместил на своей странице в соцсети X.
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