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Вечерний Новосибирск

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Доступом к мобильной связи и интернету обеспечены уже 98% жителей Новосибирской области

Доступом к мобильной связи и интернету обеспечены уже 98% жителей Новосибирской области

Андрей Травников напомнил, что в 2017-м, 2018-м годах во время посещения сельских территорий во многих, если не сказать в большинстве населённых пунктов проблема отсутствия связи или нестабильная связь входила в тройку вопросов, которые задавали жители: «За эти годы мы практически полностью охватили населённые пункты, в том числе в рамках региональной программы – малые населённые пункты – устойчивой сотовой связью, интернет вошёл не только во все социальные объекты, но и, при желании жителей, в дома.

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