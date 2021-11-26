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Рангник возглавит «МЮ», «Локо» разгромлен в ЛЕ, пенальти в пользу «Спартака» признан ошибочным, тренер Ильин отказался надеть маску в суде и другие новости утра

Рангник возглавит «МЮ», «Локо» разгромлен в ЛЕ, пенальти в пользу «Спартака» признан ошибочным, тренер Ильин отказался надеть маску в суде и другие новости утра

Утро доброе! Еврокубки отгремели, а родная РПЛ вот-вот вернётся в наши объятья. А пока ловите наш утренний дайджест! ☀️  1.

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