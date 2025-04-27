Теперь выпускники колледжей могут поступать в вузы без ЕГЭ только по профилю

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.С 1 сентября этого года абитуриенты смогут поступать из средних профессиональных учебных заведений в вузы без сдачи единого государственного экзамена только на направления, совпадающие с их предыдущим образованием.
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