Валерия Ланская рассказала, как живет с неизлечимой болезнью

Валерия Ланская рассказала, как живет с неизлечимой болезньюВ начале этого года актриса театра и кино Валерия Ланская шокировала поклонников неожиданным признанием: она уже несколько лет живет с диабетом первого типа.
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