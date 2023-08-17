Госдепартамент США потребовал от России немедленно вернуться в зерновую сделку

vik mysak Опять аффтар жжот! В тексте написано "Призвали" а в заголовке "потребовали". Зачем вводить в заблуждение?

Инна Каракеян В тексте "мы призываем Россию немедленно вернуться в зерновую сделку», —А разве "немедленно вернуться " не есть "ПОТРЕБОВАЛИ"?