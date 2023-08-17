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Госдепартамент США потребовал от России немедленно вернуться в зерновую сделку

Госдепартамент США потребовал от России немедленно вернуться в зерновую сделку

Государственный департамент Соединенных Штатов потребовал от Российской Федерации немедленно вернуться в соглашение по вывозу зерна из украинских портов.

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Комментарии
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vik mysak
Опять аффтар жжот! В тексте написано &quot;Призвали&quot; а в заголовке &quot;потребовали&quot;. Зачем вводить в заблуждение?
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15 час.
Инна Каракеян
В тексте &quot;мы призываем Россию немедленно вернуться в зерновую сделку», —А  разве  &quot;немедленно вернуться &quot;  не есть  &quot;ПОТРЕБОВАЛИ&quot;?
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13 час.
СМ
Сергей Медведев
А губы у госдепа США не треснут?Ленту скотч не одолжить?
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10 час.

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