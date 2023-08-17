Государственный департамент Соединенных Штатов потребовал от Российской Федерации немедленно вернуться в соглашение по вывозу зерна из украинских портов.
Госдепартамент США потребовал от России немедленно вернуться в зерновую сделку
Комментарии
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vik mysak
Опять аффтар жжот! В тексте написано "Призвали" а в заголовке "потребовали". Зачем вводить в заблуждение?
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15 час.
Инна Каракеян
В тексте "мы призываем Россию немедленно вернуться в зерновую сделку», —А разве "немедленно вернуться " не есть "ПОТРЕБОВАЛИ"?
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13 час.
СМ
Сергей Медведев
А губы у госдепа США не треснут?Ленту скотч не одолжить?
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10 час.
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