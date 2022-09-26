Гидрометцентр спрогнозировал «июльскую» погоду на юге России в ближайшие дни

Роман Вильфанд спрогнозировал «июльскую» погоду на юге России в ближайшие дни. По словам научного руководителя Гидрометцентра, там ожидается потепление до 30 градусов, температура воды на курортах Черноморского побережья составит 22-23 градуса.
Роман Вильфанд спрогнозировал «июльскую» погоду на юге России в ближайшие дни. По словам научного руководителя Гидрометцентра, там ожидается потепление до 30 градусов, температура воды на курортах Черноморского побережья составит 22-23 градуса.
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