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Татар-информ

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Александр Соколов выразил соболезнования Татарстану после атаки на Нижнекамск

Александр Соколов выразил соболезнования Татарстану после атаки на Нижнекамск

Глава Кировской области Александр Соколов выразил соболезнования Раису Татарстана Рустаму Минниханову в связи с атакой на Нижнекамск, в результате которой погибли люди.

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