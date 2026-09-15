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В США показали антиизраильскую предвзятость крупного СМИ

В США показали антиизраильскую предвзятость крупного СМИ

Освещение газетой New York Times войны между Израилем и ХАМАС в подавляющем большинстве случаев акцентировало внимание на страданиях палестинцев, при этом сводя к минимуму освещение числа жертв среди израильтян и насилия среди палестинцев после атаки на Израиль 7 октября 2023 года, сообщили авторы статьи 7 сентября в рецензируемом журнале Studies in Conflict & Terrorism.

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