В США показали антиизраильскую предвзятость крупного СМИ

Освещение газетой New York Times войны между Израилем и ХАМАС в подавляющем большинстве случаев акцентировало внимание на страданиях палестинцев, при этом сводя к минимуму освещение числа жертв среди израильтян и насилия среди палестинцев после атаки на Израиль 7 октября 2023 года, сообщили авторы статьи 7 сентября в рецензируемом журнале Studies in Conflict & Terrorism.