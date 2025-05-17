Комфорт и гражданство: почему жилье в Турции все еще популярно у россиян

Несмотря на постепенное снижение спроса, россияне вот уже три года подряд сохраняют лидерство среди иностранцев по приобретению жилья в Турции В апреле 2025 года россияне в 37-й раз подряд стали лидерами ежемесячного рейтинга иностранных покупателей жилья в Турции.