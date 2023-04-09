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Армия Китая опубликовала видео, где нарисованы взрывы на Тайване после ударов ракет по острову

Армия Китая опубликовала видео, где нарисованы взрывы на Тайване после ударов ракет по острову

Народно-освободительная армия Китая обнародовала видео, где нарисованы взрывы на территории Тайваня после ракетных ударов по данному острову.

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